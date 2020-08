Partono gli sfottò al Barcellona. E nel mezzo ovviamente c'è anche Miralem Pjanic: il centrocampista bosniaco nelle ultime settimane ha formalizzato l'addio alla Juventus proprio per i blaugrana, in cambio a Torino è arrivato il brasiliano Arthur. Due situazioni complicate in Champions per gli spagnoli e per i bianconeri, che entrambi i giocatori hanno vissuto da lontano in attesa di intraprendere la nuova avventura con le rispettive maglie. Ecco, nel frattempo a scaldare l'ambiente ci hanno pensato i vari tifosi sui social. Che nel commentare le difficoltà strutturali dei catalani, hanno aggiunto il carico da novanta proprio su Pjanic: leggete i commenti qui in basso per capire...