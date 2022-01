Il Torino ha dominato contro la Fiorentina, vincendo 4-0 in casa: reti di Singo, poi doppietta di Brekalo e poker di Sanabria. A secco il capocannoniere del campionato, Dusan Vlahovic, in campo per 73 minuti.



La Juventus, grazie a questo risultato, allunga sui viola e si porta a +6: la squadra di Italiano, che resta a 32 punti, deve comunque recuperare ancora una partita.