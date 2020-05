Il segno indelebile dell'emegenza coronavirus sarà difficile da mandare via. Come una macchia di caffè su una camicia bianca, la chiazza causata dalla pandemia sull'economia, non solo sportiva, è in rapida espansione. Per questo, come riporta Il Corriere dello Sport, la ripresa è uno scenario indispensabile, se non altro per provare a tamponare l'emorragia della crisi. Una crisi che, nel rapporto stilato da KPMG, si quantifica nel valore dei calciatori, il vero e proprio capitale di ogni società calcistica. E la Juventus si trova coinvolta in questa situazione, forte di una rosa di alto profilo: da Matthijs de Ligt a Ronaldo, la flessione coinvolge tutti, per questo non può essere un problema da sottovalutare. Così, la Serie A intera si trova a fare i conti. Qualora non si dovesse riprendere il campionato, infatti, si è stimata una perdita del 26,6% del valore totale di tutti i calciatori della massima serie nazionale.Una perdita evidente, netta, che solo la ripartenza riuscirebbe ad ammortizzare. Perché d'altronde, il danno è già fatto. Infatti, qualora si dovesse per davvero ricominciare, la perdita sarebbe del "solo" 17,2%, con il totale che salirebbe quindi a 4 miliardi e 734 milioni rispetto alla previsione peggiore. Sono 500 milioni, non certo una cifra simbolica, in questi giorni bui.Quindi, l'Italia ha bisogno di non perdere il treno di chi ripartirà. Perdite analoghe, infatti, sono previste anche per la Bundesliga - che dovrebbe essere il primo campionato a ripartire - con 2,18 milioni in meno per giocatore (2,19 per la Serie A, se si torna in campo).E queste perdite, ricadono principalmente sui top club, come il Psg, che si è trovato di colpo Mbappè e Neymar svalutati di 86 milioni di euro: l'Italia è al bivio, deve capire da che parte stare.