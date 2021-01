2







di Cristiano Corbo

Chi era a Vinovo, oggi, ha visto i pugni chiusi di parte della dirigenza (presente al ritorno in campo della Primavera) al gol di Verde. Era il 3-3 dello Spezia a Roma, poi diventato 4-3 con gol finale di Lorenzo Pellegrini. Ecco, la notizia qual è? Che non si trattava certamente di un guizzo solitario. Che la Juve, in sostanza, la classifica la guarda già da oggi, pur conservando il mantra del 'pensare a se stessi' e perciò alle prossime vittorie. Del resto, è l'unico modo per evitare di pensare alla corsa scudetto più pazza, particolare, combattuta e dura di sempre. Per qualcuno sarà certamente la più bella, per altri meno dal momento in cui la Juve è nel gruppone e non in fuga solitaria. UN SABATO PARTICOLARE - Prima o poi, se vuole davvero cambiare il volto alla stagione, Pirlo dovrà però trainare il gruppo verso la vetta. Con la sconfitta sonora - altro 0-3 in casa - del Milan contro l'Atalanta, persino l'Inter non ha opposto resistenza: a Udine è solo 0-0 e l'aggancio è miseramente fallito, sotto i colpi dell'inconcludenza di Hakimi e della nulla incidenza di Lukaku. Dunque, occasione per i bianconeri? Lo dice la classifica. Lo dicono i numeri. E' un assist e va sfruttato così: come fosse un bel cross dalle retrovie, da schiacciare in porta. Consapevoli però di non potersi limitare a rincorrere le milanesi: l'Atalanta è nuovamente in versione schiacciasassi e su qualsiasi campo, la Roma fatica ma vince pure in pieno subbuglio. Il Napoli, poi, non si bloccherà dopo la Supercoppa. Anzi. In attesa che arrivino tempi europei, domani c'è un unico risultato. Magari con patto chiaro per la più lunga amicizia: questa squadra non può mollare un centimetro, non più.