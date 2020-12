La Juventus ha tanti talenti nella sua famiglia. Non solo all'interno della squadra, ma anche in prestito in altri club. Uno di loro, un potenziale "nuovo Marchisio", in questa stagione è stato girato al Parma, proprio la prossima avversaria della Juve. Tuttavia questo centrocampista non ci sarà, né sabato sera al Tardini né per il resto della stagione. Questo infatti il comunicato del Parma: "Gli accertamenti eseguiti all’atleta Hans Nicolussi Caviglia, in seguito al trauma distorsivo al ginocchio sinistro subito durante l’allenamento del 15 dicembre, hanno evidenziato una lesione completa del legamento crociato anteriore. Nei prossimi giorni, in accordo con la società Juventus proprietaria del cartellino del giocatore, verrà stabilito l’ortopedico a cui sottoporre il calciatore per la stabilizzazione chirurgica. Sono iniziate, intanto, le terapie del caso".