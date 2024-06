Arriva direttamente da Lipsia una foto dalle tinte bianconere, che ha suscitato parecchia nostalgia tra i tifosi della. Gigi, capo delegazione della Nazionale italiana che alle 21.00 scenderà in campo per la sfida contro la Croazia, ha infatti posato per un selfie con Mario, amato ex bianconero ora nello staff della squadra balcanica, e Marko, che dopo un lungo peregrinare milita nel Rijeka. Uno scatto che non ha mancato di far emozionare i tifosi della Vecchia Signora. Eccolo qui sotto!