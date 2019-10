Il Roma fa il punto sul momento no del Napoli e addirittura invita gli azzurri di Ancelotti ad "andare a scuola" in casa dei bianconeri: "Se questo è un Napoli che deve vincere lo scudetto allora qualcosa non va e si deve andare a scuola da Inter e Juventus. Al Meazza si è giocata una grande partita che alla fine ha deciso il solito Higuaìn. Ma i nerazzurri fino all’ultimo secondo non hanno mai mollato. Chi sembra aver mollato in questo momento, invece, è la squadra partenopea vista la prova in casa del Toro. Basta sentire le parole di Ancelotti per capire che se non si cambia registro si rischia di rimanere fuori dalla lotta al tricolore dopo poche giornate di campionato".