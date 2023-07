Nell'intervista a Gazzetta,respinge le critiche alla squadra: "Non mi piace darmi voti, devono valutarmi gli altri. Però è vero che ho iniziato molto bene e poi ho avuto qualche difficoltà dopo l’infortunio. Sono stato fuori un mese e mezzo e per riprendere il ritmo ho impiegato altre 2-3 settimane. Ho saltato una parte importante della stagione, anche perché mi sono fermato a gennaio, quando cominciavo a sentirmi bene fisicamente e tatticamente. Gli infortuni non aiutano mai, però secondo me come squadra non stavamo facendo bene. Si sa che gli attaccanti devono segnare, perché per loro si guardano sempre le cifre e se non fai gol si parla subito di crisi, ma è come squadra che dobbiamo migliorare, soprattutto nella fase offensiva. Abbiamo qualità singolarmente per creare più occasioni e anche per sfruttarle".