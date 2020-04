Da madrina bianconera a madrina dei social. Ha fatto scalpore la storia pubblicata ieri dalla juventinissima Cristina Chiabotto, che in questi giorni di isolamento sta facendo davvero di tutto. Prima uno scatto con un pennello in mano, quindi la passione per la pittura che prende corpo. Del resto, Cristina è sempre stata una ragazza piena di creatività e di desiderio. In questi giorni, tra l'altro, si è pure divertita con il suo cane, vestendolo completamente con completi Adidas.



A fare scalpore, però, è l'ultimo video pubblicato: una piroetta sulla quale qualcuno ha visto un po' di malizia. E tutti a chiederle: 'Ma le mutande?'. Mistero risolto dalla stessa Cristina, che attraverso le stories Instagram ha precisato: "Come si può perdere tempo in un momento così, a scrivere e soffermarsi su un dettaglio non vero. Cerchiamo di andare oltre e di pensare a ciò che davvero è importante".



