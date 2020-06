Domani sera andrà in scena l'attesissima finale di Coppa Italia tra il Napoli (padrone di casa per sorteggio) che ha eliminato l'Inter e la Juve che ha avuto la meglio sul Milan in semifinale. Una sfida seguitissima che, dati i numerosi intrecci degli ultimi anni, ha già acceso le due tifoserie.



C’è chi fa fioretti e chi promette show sensuali, come Marika Fruscio, anche perché tra i fans delle due squadre ci sono tantissimi vip e bellezze d’eccezione, come la cosplayer nonché "La Manga" di Avanti un altro, al secolo Antonella Arpa, e meglio conosciuta come Himorta, che difende i colori del Napoli. Per la Juve nessuno come l’ex-Miss Italia, nonché ex-volto di Juve Tv, Cristina Chiabotto.



La sfida nella sfida, oltre Juve e Napoli, è tra le due showgirl. Ecco le loro foto nella nostra gallery: chi vince?