Anche l'ex centrocampista della Juve, Cristiano Zanetti, ha espresso il suo pensiero riguardo al gtrasferimento di Dusan Vlahovic dalla Fiorentina alla Juve. Di seguito, le sue dichiarazioni ai microfoni di TMW.



'​Vlahovic voleva la Juve e la Fiorentina non poteva farci nulla, era scontato andasse lì, è un club che ha smepre desiderato e voluto. E' normale, in Italia la Juve è un punto d'arrivo come l'Inter o il Milan. Quando i giocatori diventano importanti hanno la possibilità di prendere il doppio rispetto a quanto offriva la Fiorentina. D'altronde per tenere certi giocatori devi ambire a certi traguardi e la squadra viola non ambisce a vincere lo scudetto. Commisso fa i conti con la società che ha, se gestiva la Juve o il Milan forse Vlahovic restava. A parte gli anni d'oro di Bati e Rui, la Fiorentina non è mai partita per vincere lo scudetto e Commisso fa anche il suo interesse'.