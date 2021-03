Sulle prime pagine dei quotidiani sportivi in edicola oggi l'analisi della 27a giornata di campionato ma non solo. Tuttosport apre con un'intervista a tutto tondo a Fernando Llorente, l'ex attaccante della Juventus che parla del mondo bianconero: "La Juve riparta da Morata. A Milik ho consigliato di andare a Torino. Grazie Udinese, sono rinato". Il quotidiano ricorda anche che: "Juve-Napoli si recupera il 7 aprile". Ed è questo l'argomento principale in chiave Juve sulla prima del Corriere dello Sport, in taglio alto si legge: "Juve-Napoli, accordo per giocare il 7 aprile. La Lega dispone un nuovo rinvio". La Gazzetta dello Sport parla di "Reality CR7. Elkann e la baby Juve, le voci su Madrid e uno strano silenzio".



RONALDO - In Spagna, le prime pagine di Marca e As, quotidiani vicino al Real Madrid, aprono con il faccione di Cristiano Ronaldo. Secondo Marca: "Ronaldo si fa volere. Il Real Madrid al momento scarta l'ipotesi di un ritorno del crac. Il portoghese è molto contestato alla Juve dopo l'eliminazione dalla Champions. La prima di As riporta che: "Cristiano vuole tornare. Il portoghese e il Real Madrid sono in contatto da mesi, ha un solo anno di contratto con la Juve e questo facilita l'operazione.



