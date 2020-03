Juventus senza Cristiano Ronaldo? Uno scenario che in Spagna credono sia possibile. È questa la notizia riportata da Diario Gol, che insiste nell’addio del fenomeno portoghese suggerendo anche la prossima meta della sua carriera. A 35 anni, il numero 7 potrebbe strappare l’ultimo importante contratto della sua carriera, e il Paris Saint-Germain potrebbe fare al caso sua. Una tesi, come riporta il tabloid iberico, avvalorata anche dai contratti tra il suo agente Jorge Mendes e il club parigino, che in estate vuole trovare il miglior sostituto di Neymar, al culmine della sua esperienza a Parigi e continuamente tentato dal ritorno al Barcellona. Una stella per una stella. Ma qual è l’intenzione di Ronaldo e della Juve?



RONALDO NON SI MUOVE, MA… - Secondo quanto riporta Calciomercato.com, il matrimonio tra Cristiano Ronaldo e la Juventus è destinato a continuare. Infatti, l’ex Real Madrid non ha espresso nessun malumore e nessuna voglia di andarsene da Torino, dove deve ancora portare a termine un compito, anzi, il compito: vincere la Champions League, che manca dal 1996. Per farlo c’è tempo, il suo contratto scade nel 2022 e intende rispettarlo, posizione condivisa da Agnelli, Paratici e Nedved che, anche in un periodo di crisi economica a causa dell’emergenza coronavirus, non hanno nessuna voglia di privarsi del suo patrimonio più eccelso, sia sul campo sia a livello di brand. Ciononostante, ovvero la ferma volontà delle parti di continuare assieme, il futuro può riserbare sorprese: a fronte di cifre irrinunciabili, Cristiano Ronaldo può diventare cedibile, fonte di guadagno per le casse bianconere.