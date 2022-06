Il futuro di Cristiano Ronaldo potrebbe essere lontano dal Manchester United? A riportarlo è il quotidiano spagnolo AS, secondo cui, nonostante l’arrivo di Ten Hag sulla panchina del club di Old Trafford (che sarebbe stato accolto con entusiasmo da CR7), il portoghese sarebbe preoccupato per la passività della squadra sul mercato, e se non dovesse esserci un cambio di rotta potrebbe anche pensare di cambiare aria. Ronaldo vorrebbe tornare a competere per aggiungere nuovi trofei al suo palmarès. Già l’idea di non giocare la Champions la prossima stagione lo infastidisce mica poco. Lo conferma anche l'edizione odierna di TS.