Cristiano Ronaldo verso l'acquisto del Valencia? Cosa c'è di vero

Cristiano Ronaldo può comprare il Valencia?

Nelle ultime settimane è tornata a circolare una voce che di tanto in tanto riemerge: quella di un possibile acquisto delda parte di, che però non ha mai rilasciato dichiarazioni ufficiali in merito. El Mundo Deportivo spiega che Peter Lim, prima di nominare suo figlio come nuovo presidente, aveva dichiarato ai media di Singapore che il club spagnolo non è in vendita.Le voci, alimentate dai media e dai social network, suggeriscono che l'ex Juventus potrebbe avere il supporto finanziario della famiglia reale saudita, in particolare del principe Mohamed Bin Salmán, o di un fondo d'investimento degli Emirati. Una delle condizioni per l'acquisto sarebbe, però, che il Valencia rimanga in Primera División, evitando la retrocessione che ora non è poi così lontana.

A Valencia, intanto, gli ultimi movimenti del patronsono stati accolti con scetticismo: l'insolita spesa per licenziare Rubén Baraja, ingaggiare Carlos Corberán e rafforzare la squadra con giocatori in prestito ha lasciato molti perplessi, tanto da far pensare anche a un suo possibile addio. Difficilmente comunque, come sottolineato anche dai media spagnoli, Ronaldo accetterà di acquisire un club indebitato, con uno stadio incompleto e per il quale mancano ancora i fondi necessari per portare a termine i lavori.