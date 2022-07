Non ci sarà il Bayern Monaco nel futuro di. Lo ha ribadito il direttore sportivo dei bavaresiai microfoni di Sport 1: "Ho grande rispetto di Cristiano Ronaldo, i suoi successi e la sua carriera. Ma ancora una volta ribadisco, non è nei nostri piani". Il futuro del portoghese è ancora un rebus, la volontà di lasciare il Manchester United resta e Mendes sta spingendo per trovare una squadra al suo assistito più importante.