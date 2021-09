Dal sito ufficiale del Manchester United:"Il Manchester United può confermare che Cristiano Ronaldo indosserà l'iconica maglia numero 7 dopo il ritorno all'Old Trafford.La superstar portoghese ha indossato notoriamente il leggendario numero di maglia durante il suo primo periodo allo United e ora possiamo confermare che Ronaldo lo avrà di nuovo sulla schiena.Nelle sue prime sei stagioni al club, tra il 2003 e il 2009, Ronaldo ha collezionato 292 presenze e segnato 118 gol, vincendo nove trofei tra cui tre titoli di Premier League e la UEFA Champions League.Come tutti sappiamo, il n. Il 7 è un numero speciale nella storia dello United.In precedenza è stato indossato da icone del club come George Best, Bryan Robson, Eric Cantona e David Beckham. Ora torna all'uomo che è succeduto a Beckham, Ronaldo. Ronaldo eredita il numero da Edinson Cavani, che ha indossato la maglia la scorsa stagione e nella nostra vittoria in trasferta al Wolverhampton Wanderers lo scorso fine settimana.Poiché il nostro nuovo acquisto viene assegnato al numero 7, El Matador passerà al numero 21, lo stesso numero che indossa il nostro prolifico attaccante per la squadra nazionale uruguaiana."