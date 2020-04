Come ricorda l'account ufficiale della Uefa su Twitter oggi, tre anni fa, Cristiano Ronaldo centrava un record pazzesco: 100 gol con la maglia del Real Madrid in Champions League. Il portoghese segnò una doppietta nel match d'andata tra Bayern e Real Madrid permettendo alle Merengues di vincere 2-1 in Germania. Il ritorno sarà caratterizzato dal cartellino rosso sventolato in faccia a Vidal che fece letteralmente impazzire l'ex centrocampista della Juventus.