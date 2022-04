Nel match contro l'Arsenal, Cristiano Ronaldo è tornato in campo da titolare dopo la tragica scomparsa del figlio nascituro. Il portoghese ha subito ritrovato il gol, accorciando per il momentaneo 2-1 (lo United è uscito sconfitto 3-1). Non un gol qualsiasi: sia per il suo significato sportivo - è il 100° in Premier, che fa di Ronaldo il primo calciatore a raggiungere questa cifra in Inghilterra e in Liga - che per quello personale: inevitabile la toccante dedica al figlio, alzando il braccio verso il cielo.