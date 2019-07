Cristiano Ronaldo ha parlato al termine della gara con l'Inter, intervistato direttamente a bordocampo. Ecco le sue parole post-vittoria: "Che ambiente ho trovato in Cina? Incredibile, è sempre un piacere essere qui. I tifosi cinesi sono sempre fantastici. Hanno supportato me e la squadra per tutto il tempo, è veramente emozionante essere qua. La partita? È sempre molto bello giocare contro l'Inter, si tratta di una rivale accreditata. È una grande squadra con un grande allenatore, è fantastico giocare queste partite piene di agonismo"