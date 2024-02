Cristiano Ronaldo, il gesto osceno contro i tifosi avversari

Ronaldo'ya 1 maç ceza getiren hareket pic.twitter.com/Jch1IMQ3pj — İnci Sözlük (@incisozluk) February 29, 2024



La squalifica e la multa

Cristianoè stato squalificato per il gesto osceno rivolto ai tifosi avversari dopo la vittoria per 3-2 dell'Al Nassr sull'Al Shabab. Il Comitato disciplinare ed etico della Federcalcio saudita (SAFF) ha definito "immorale" l'esultanza del portoghese. Ma cosa è successo?Ancora una volta, CR7 si è reso protagonista di un gesto offensivo nei confronti dei tifosi avversari. Il cinque volte pallone d'oro, come racconta Repubblica, prima porta le mani alle orecchie e poi la mano al pube mimando un gesto osceno rivolto ai tifosi dell’Al-Shabab, che per tutta la partita avevano invocato il suo rivale di sempre: “Messi, Messi!”.Ronaldo dovrà pagare una multa di 10 mila riyal sauditi (2.666 dollari) alla Federcalcio saudita e 20 mila riyal ad Al-Shabab per coprire i costi giudiziari, oltre alla squalifica per una partita.