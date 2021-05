Attraverso i propri profili social, Cristiano Ronaldo ha promosso un documentario che vedrà protagonista un suo ex allenatore, una figura, quasi paterna, a cui è sempre stato molto legato: Sir Alex Ferguson. Questa la nota dell'Ansa: "Cristiano Ronaldo ha sempre avuto un rapporto speciale con Sir Alex Ferguson, tecnico con il quale ha condiviso sei stagioni a Manchester. Attraverso le storie del proprio profilo Instagram, il campione della Juventus ha sponsorizzato l'uscita del documentario sulla storia dell'allenatore scozzese: uscirà nelle sale cinematografiche del Regno Unito il prossimo 27 maggio, si intitolerà "Never give in. E anche CR7 attende di vedere l'omaggio a un allenatore per lui speciale."