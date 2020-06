4









La Juventus riparte dal rigore di Cristiano Ronaldo, che il 13 febbraio salvò in extremis i suoi compagni contro il Milan, nella semifinale di andata di Coppa Italia. Dopo quattro mesi, il 12 giugno, lo Stadium sarà il teatro del secondo atto di questa sfida. Non solo dal rigore del 1-1, ma la Juve ripartirà da questo signore, che nel periodo di lockdown ha dimostrato, anche se non ne aveva bisogno, l’atleta immenso che è. Allenamenti, da solo o con la famiglia, addirittura, come riporta Tuttosport, si è fatto mettere a disposizione lo stadio di Madeira per riprendere dimestichezza con il pallone, calciando in porta. Poi, dopo il via libera del governo, il ritorno al centro sportivo della Continassa, le sedute individuali e poi di gruppo.



LA PREPARAZIONE DI RONALDO - L’Italia del calcio non sta più nella pelle, questo è il weekend della ripartenza. Il momento è così vicino che il recente passato sembra sia volato in un batter d’occhio, ma la realtà dei fatti è che sono passati più di tre mesi e mezzo, e la fame calcistica è salita a tutti. Chissà quanto a Cristiano Ronaldo, che ha iniziato questa settimana di preparazione come fosse un rituale per la vittoria. Ieri il post in bianconero, come i colori per cui gioca, in cui si allena con un macchinario: “Monday motivation!”. Oggi, martedì 9 giugno, CR7 ha commemorato su Instagram la vittoria della Nations League con il Portogallo. Alzare un trofeo, un tripudio di emozioni che Ronaldo vuole presto rivivere, con la maglia della Juventus, partendo dalla Coppa Italia. PRIMA LA COPPA ITALIA, POI… - Venerdì sera, tra i dubbi sulla tenuta fisica delle squadre e sulla condizione dei giocatori stessi, la certezza sarà la determinazione di Ronaldo, sempre incisivo nei momenti che contato. In più, per il portoghese la Coppa Italia rappresenterebbe un unicum, dato che la Juve fu eliminata l’anno scorso dall’Atalanta. L’armata di Sarri ha un vasto repertorio di soluzione, ma è inutile dire che nelle situazioni di estremo bisogno si aggrapperà a CR7, impassibile nei momenti di grande pressione. Poco prima dello stop forzato a causa del coronavirus, l’ex Real Madrid si era reso protagonista di un 2020 da urlo, con 13 gol in 11 partite, per un totale di 25 in 32 presenze stagionali. Numeri degni della sua carriera, che ha intenzioni di incrementare, come le coppe in bacheca. Ora il focus è sulla Coppa Italia. Poi c’è quella dalle grandi orecchie, appuntamento in cui Ronaldo ha sempre espresso, sul campo, il suo modesto parere.