Cristiano Ronaldo non si sofferma sulle voci riguardanti il suo futuro ed un suo possibile addio al Manchester United. ha parlato così dell'arrivo di Erik ten Hag sulla panchina dei Red Devils. Queste le sue parole:



TEN HAG - "Siamo tutti felici ed emozionati, sia come tifosi che come giocatori. Dobbiamo credere che il prossimo anno potremo vincere titoli. So che è un allenatore esperto che ha fatto un gran lavoro all'Ajax, ora dobbiamo dargli tempo".