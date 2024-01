L'ex attaccante della, attualmente presso l'Al-Nassr, ha condiviso riflessioni al termine della cerimonia dei Globe Soccer Awards. Ha dichiarato: "Com'è la Saudi League? Non è certo peggio della Ligue 1... Gioco da 22 anni come professionista e conosco queste realtà. Ritiro? Vivo giorno dopo giorno, non so quanto mi vedo ancora in questo mondo. Con alcuni problemi che ho avuto a livello personale e professionale, sono arrivato a pensare in un modo diverso. Penso al presente, mi sento bene, sono ancora capace di segnare e di aiutare la mia squadra e la mia nazionale. Ritiro? Non lo so quando arriverà, sicuramente sarà presto. E per presto intendo 10 giorni o 10 anni ancora, vediamo... Ovviamente scherzo, sarà presto, chissà".