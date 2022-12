sbarca alla corte dell’ex Roma. Incredibile se si pensa che solo qualche mese fa CR7 provava a lasciare ilper una squadra iscritta in. Porte chiuse, nessuno spiraglio e un Mondiale deludente devono averlo convinto, invece, di accettare l’ultimo grande contratto che, però, ha il sapore di addio al calcio che conta.A fare un punto sulle cifre che Ronaldo percepirà all’Al Nassr è la Gazzetta dello Sport: “500 milioni netti fino al 2025: due stagioni e mezza, quindi, a 200 milioni all’anno! Quando avrà 40 anni l’ex menino di Funchal, Madeira, passerà poi a fare da testimonial per l’Arabia Saudita, che spera di ottenere l’assegnazione dei Mondiali del 2030, con l’Egitto e la Grecia.”.Oltre alla chiara volontà dell’Al NAssr di vincere tutto, dal campionato alla Champions League asiatica; l’acquisto del portoghese vuole rappresentare un passo in avanti nella crescita del calcio in Arabia Saudita, come scritto dallo stesso club: «».