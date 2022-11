Le parole dial giornalista inglese Piers Morgan:"Il tempo per lo United si è fermato. Quando sono tornato pensavo che tutto fosse cambiato dopo tredici anni tra Real Madrid e Juventus. Ma sono rimasto stupito in maniera negativa: tutto è rimasto uguale. Mi ha stupito anche l'instabilità. Nello United non ho visto progressi. Il Real Madrid e la Juventus si sono adeguati al resto del mondo per tecnologia, allenamento e alimentazione. Il Manchester United dovrebbe essere tra i top ma ancora oggi è indietro".