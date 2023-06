Cristianoè con il Portogallo e ha rilasciato un'intervista. Le sue parole a SkySport:"Sono davvero felice non solo per il fatto di aver raggiunto questo traguardo unico di entrare nel Guinness World Record. La osa più importante per me è stata vedere la felicità dei miei compagni e dello staff della nazionale. Ovviamente però mentirei se dicessi che non sono super felice anche per il gol segnato in un giorno così speciale. Il “siium” dello stadio? Mi ha messo un’allegria immensa perché mi accorgo di continuare a trasmettere gioia a tante persone e non solo in Portogallo, per la carriera che ho avuto e che non è ancora finita. Il mio desiderio più grande è continuare così, essendo utile e aiutando la squadra, continuando a segnare che è la cosa più importante".