Cristiano Ronaldo salta la trasferta in Iran con l'Al Nassr: rischiava una pena corporale, il motivo

Cristiano Ronaldo non va in Iran: il motivo

Alla finenon sarà con i compagni per la sfida contro l'Esteghlal, valida per gli ottavi di finale della Champions asiatica. Ldovrà fare a meno del suo campione. Nessun infortunio né ovviamente scelta tecnica. L'assenza del portoghese ha ben altri motivi che riguardando alcuni comportamenti che il giocatore aveva avuto in passato, con il rischio di una pena corporale se fosse andato in Iran.L'episodio si riferisce a quanto successo nel 2023 a Teheran, quando Cristiano Ronaldo baciò sulla fronte un'artista disabile. Un gesto innocuo, considerato però

per le leggi iraniane come adulterio, reato punibile con cento frustate. L'ex giocatore della Juventus ha deciso per questo motivo di non disputare la partita e ovviamente non seguire neanche la squadra. Scelta condivisa con l'allenatore, Stefano Pioli, e il club saudita.Come spiega il Corriere dello Sport, "una folla di tifosi raggiunse l'hotel dove pernottava l'Al Nassr per aspettare Ronaldo in modo da chiedergli autografi e scattare qualche foto insiemeLa abbracciò e la baciò sulla fronte. Un gesto che, secondo le leggi in vigore in Iran, può essere considerato adulterio. Pena? Cento frustate".