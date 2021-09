Il tanto atteso debutto (bis) di Cristiano Ronaldo con la maglia del Manchester United può saltare, o almeno così riporta Tyc Sports. Il campione portoghese sarebbe dovuto scendere in campo con i Red Devils sabato 11 settembre, contro il Newcastle. I tifosi, però, potrebbero dover aspettare ancora, a causa del protocollo anti Covid. Ronaldo, infatti, deve trascorrere 5 giorni di quarantena nella sua abitazione inglese e arriverebbe a sabato con un solo allenamento nelle gambe. Per questo è sempre più probabile che il debutto arrivi martedì 14 in Champions League.