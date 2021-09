Wayne Rooney, ex compagno di squadra di Cristiano Ronaldo, ha commentato il suo ritorno al Manchester United: "Non potevo credere che Cristiano sarebbe andato al City, sapevo che il suo rapporto con Sir Alex Fergurson e i tifosi dello United era molto bello. Se le trattative fossero andate oltre, lo United sarebbe intervenuto ed è stato così. Torna nel miglior campionato del mondo, è una nuova sfida. Alla sua età è qualcosa di straordinario tornare in Premier e giocare contro i migliori calciatori al mondo"