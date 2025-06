AFP via Getty Images

Quando scade il nuovo contratto di Cristiano Ronaldo

non lascia, anzi, raddoppia. Il fuoriclasse portoghese ha messo la firma sul rinnovo di contratto che lo legherà all'Al-Nassr ancora per le prossime stagioni. Approdato in Arabia a gennaio del 2023, il cinque volte Pallone d'Oro ha messo a segno 93 goal in 105 partite.L'ex numero 7 di Manchester United, Real Madrid e Juventus, ha infatti rinnovato il proprio legame con il club di Riyadh che sarebbe scaduto proprio il prossimo 30 giugno. CR7, dunque, si lega ancora all'Al-Nassr e questo sarà probabilmente l'ultimo club della sua carriera.

Cristiano Ronaldo ha rinnovato per altre due stagioni con l'Al-Nassr. Il nuovo contratto scadrà il 30 giugno 2027. Ronaldo dunque continuerà a giocare fino a 42 anni fissando due nuovi prestigiosi obiettivi: giocare e vincere i Mondiali del 2026 e provare a raggiungere il traguardo dei 1000 goal in carriera: gliene mancano 'solo' 62.