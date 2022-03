Manchester United-Atletico Madrid è stata la partita che ha segnato la terza eliminazione consecutiva agli ottavi di Champions League per Cristiano Ronaldo. Una notte che non andrà giù a Cristiano, che contro Simeone non è riuscito a tirare nemmeno una volta in porta: in Champions gli era capitato soltanto altre due volte, l'ultima nel 2011 nella semifinale di ritorno contro il Barcellona al Camp Nou. La prima risale invece addirittura al 2003, nella fase a gironi: Panathinaikos-Manchester United.