Così titola La Repubblica l'articolo che celebra le gesta di Ronaldo, autore di una doppietta nella gara di ieri con il Portogallo, che gli ha permesso di diventare il miglior marcatore di sempre per tutte le nazionali.E di lui il quotidiano scrive: "Probabilmente non è un uomo squadra, ma non c'è squadra che non lo vorrebbe. CR7, dopo una gara nervosa (ha rischiato il rosso) e piena di errori, nel finale ha trascinato il Portogallo con una doppietta diventando (a 111) il più grande marcatore di ogni tempo a livello di nazionali". Il titolo legato alla Juventus, però, non è piaciuto ai tifosi, che sui social hanno mostrato tutta la loro disapprovazione.