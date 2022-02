Ieri sera, il primo gol del 2022. Non basta, però, a cancellare un periodo con più delusioni che gioie. Il ritorno di Cristiano Ronaldo al Manchester United non sta portando i risultati sperati e, per questo, il campione portoghese starebbe pensando ad un trasferimento. Secondo quanto riporta calciomercato.com: "Cristiano Ronaldo sta valutando di lasciare il Manchester United quest’estate. Così, l’attaccante portoghese, ha attirato l'interesse di molti club tra cui la Roma, per un ritorno in serie A. Su di lui anche anche Paris St-Germain e Bayern Monaco".