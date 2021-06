Ancora una volta protagonista. Ancora una volta il suo nome compare nel tabellino dei marcatori. Cambiano le maglie - club o nazionale - ma Cristiano Ronaldo rimane l'infallibile cecchino pronto a riempire la rete non appena si presenta l'occasione. Lo ha dimostrato per l'ennesima volta questa sera, nell'amichevole tra la nazionale lusitana e Israele. Il Portogallo ha portato a casa una vittoria, con il risultato di 4 a 0. A segnare il secondo gol proprio lui, CR7 che servito in verticale, ed entrato in area, ha scaricato un missile di sinistro che prima si è infilato sotto le gambe del portiere israeliano e poi ha mosso la rete della porta. L'ennesimo esempio di un calciatore che, nonostante l'importanza del match, mette in campo tutto e vive per fare gol. La Juventus, intanto, osserva a distanza. La domanda è: ci si può privare di Cristiano Ronaldo?