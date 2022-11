Le parole dia Piers Morgan:- "A loro non importa. Ad alcuni sì, ma alla maggior parte no. Non sono sorpreso perché la maggior parte di loro non avrà una lunga carriera calcistica. Diogo Dalot l'avrà di sicuro, una grande e lunga carriera. Anche Martinez e Casemiro. Ma sì, Dalot è un professionista top".