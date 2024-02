Cristiano Ronaldo, il gesto contro i tifosi avversari

Atiraram um cachecol do Al-Hilal a Ronaldo e... pic.twitter.com/PbNjdADrAl — B24 (@B24PT) February 8, 2024

Why Ronaldo is acting like he lost another WORLD CUP FINAL pic.twitter.com/lOZMYSLg2G — ACE (@FCB_ACEE) February 8, 2024

Nottata da dimenticare persconfitto per 2-0 nell'ultima partita del torneo amichevole Riyadh Season Cup 2024 dall’Al-Hilal. Non è però il risultato a far discutere ma quanto fatto dall'ex attaccante della Juventus. Tutto è iniziato quando dalla curva avversaria si sono alzati cori per l'eterno rivale, Lionel Messi. Poi il gesto mentre usciva dal campo che fa rumore.Percorrendo il corridoio che porta al tunnel degli spogliatoi, Ronaldo è stato beccato dai tifosi dell'Al Hilal collocati sopra di lui. Sono volate anche delle sciarpe della formazione vincitrice: una davanti ai piedi dell'ex Juventus, e un'altra in testa. Cristiano l'ha raccolta e se l'è portata all'interno dei pantaloncini, fingendo di pulirsi il basso ventre, come riferisce Repubblica.Non solo, poco prima, nel momento della premiazione, CR7 aveva sfogato la propria frustrazione contro un addetto ai lavori. Al momento della cerimonia che prevedeva il passaggio degli sconfitti tra i vincitori per ricevere l'onore delle armi, Ronaldo ha allontanato l’uomo con gesti poco gentili.