Cristiano Ronaldo, o quasi. Perché per rispettare il nome che porta sulle spalle, deve ancora migliorare la condizione fisica. Gli manca ancora la forza nelle gambe, necessaria per scattare e bruciare le difese avversarie, ma contro il Bologna sono arrivati segnali incoraggianti. Innanzitutto il gol, anche se su rigore, ritrovato dopo 121 giorni di digiuno. E potevano essere anche di più se non avesse sbagliato sotto porta, segno che deve riconquistare il perfetto killer instinct. Poi i dribbling. Anche se non ha scattato molto, ha dribblato molto: come riporta Tuttosport, i dati Wyscout hanno evidenziato come il fenomeno portoghese abbia realizzato il 67% di dribbling provati, di gran lunga superiore al 55% contro il Milan e al 29% contro il Napoli.