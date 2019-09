Cristiano Ronaldo non parteciperà alla trasferta di Brescia con la Juve ma non sarà presente neanche alla cerimonia del Fifa "The Best", che andrà in scena questa sera a Milano, al Teatro alla Scala, dalle 20.30. CR7 contende a Lionel Messi e Virgil van Dijk il prestigioso riconoscimento, assegnato al miglior giocatore della passata stagione, messo in palio dalla federazione internazionale, simile a quello consegnato dalla Uefa durante la i sorteggi dei gironi di Champions League (vinto dal difensore del Liverpool). Lo scorso anno il Fifa "The Best" è andato a Luka Modric, autore di una strepitosa stagione tra Real Madrid e Croazia. In lizza, ma quindi non presente fisicamente a Milano: Ronaldo resterà a Torino per recuperare dal problema all'adduttore ed essere così pronto per le prossime partite.