tiene in forma tutti i suoi cari. La sorella ha registrato l’allenamento odierno, avuto luogo in un garage, e l’ha postato su Instagram. C’è chi fa affondi, chi fa flessioni, chi fa squat con la palla medica. E poi, nella parte bassa del video, spunta un codino, quello del fenomeno portoghese della Juventus, impegnato in una lunga serie di addominali, diventati famosi per la challange ‘Living Room Cup’. CR7 non perde mai di vista l’obiettivo, vuole tenere il suo super fisico in costante allenamento, al fianco della sua famiglia.