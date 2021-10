Antonione ha per tutti. L'obiettivo dell'ex - tra le altre - Roma, Milan, Sampdoria e Real Madrid questa volta è. Nel corso del consueto appuntamento con la Bobo Tv, in diretta su Twitch Cassano ha espresso la propria, netta opinione su CR7, a suo dire da non annoverare tra i migliori cinque giocatori della storia del calcio. "Basta con queste sceneggiate - ha detto Cassano - Cristiano Ronaldo non è nemmeno tra i migliori cinque giocatori della storia del calcio. Per me Messi, Pelé, Maradona, Cruyff e Ronaldo il Fenomeno sono di un altro livello".