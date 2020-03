. Il fenomeno portoghese è stato il giocatore più votato su Juventus.com per il mese appena concluso. Ancora di salvezza nei momenti di difficoltà della squadra, dall’inizio del 2020 CR7 è rinato, assestandosi su medie gol da alieno, ovvero le sue solite, e il popolo bianconero ha voluto premiarlo eleggendolo come il più forte della formazione di Sarri a febbraio, una collection di tutte le sue migliori giocate e dei gol siglata in questo periodo dell’anno.