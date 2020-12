Il miglior trasferimento di sempre in Premier League. E' sempre tempo di premi, ma è anche sempre tempo di vincerne uno, specialmente se ti chiami Cristiano Ronaldo. Il portoghese è in testa alla speciale classifica stilata da Sky Sports in merito ai migliori trasferimenti di sempre avvenuti nel campionato inglese: lui che nell'agosto 2003 arrivò allo United dallo Sporting Lisbona per 12 milioni di sterline. Dietro di lui Thierry Henry, passato dalla Juve all'Arsenal nel 1999, ed Eric Cantona, dal Leeds allo United. Poi Aguero, Salah, Roy Keane e Wayne Rooney.