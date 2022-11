Le prime indiscrezioni provenienti dall'Inghilterra sulle parole dinell'intervista con Piers Morgan hanno scatenato un vero e proprio terremoto sportivo, soprattutto oltre manica e in Portogallo. Fino a questa sera - sta andando in onda l'intervista completa -, lanon era stata menzionata.Interessante notare però, che Cristiano Ronaldo, interrogato sugli allenatori avuti, metta Massimiliano Allegri tra i migliori e non menzioni né Sarri né Pirlo:"Sono sempre stato insieme ai migliori allenatori del mondo: Zidane e Ancelotti, Mourinho, Fernando Santos,... quindi ho un po' di esperienza perché ho imparato da loro".Sulla: "Real Madrid e Juventus hanno seguito le tecnologie, le infrastrutture più recenti, hanno sempre cercato di progredire anche in termini di allenamento, alimentazione, recupero dalle partite... il Manchester United è dietro top club come questi".