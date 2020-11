Con la super prestazione di ieri sera, Cristiano Ronaldo fa registrare un nuovo record. Ecco il report della Juventus: "La Juventus ha ripreso la sua corsa in Serie A con un convincente 2-0 sul Cagliari. All'Allianz Stadium, i bianconeri affrontano la gara con lo spirito giusto e raccolgono i frutti di un'ottima prestazione da parte di tutta la squadra. In copertina finisce Cristiano Ronaldo, autore della doppietta decisiva, con cui scrive un altro record: CR7 è il primo giocatore della Juve ad essere andato a segno in tutte le sue prime cinque presenze stagionali di Serie A nell'era dei tre punti a vittoria (dal 1994/95). È, inoltre, il secondo giocatore negli ultimi 60 anni a segnare almeno otto gol nelle prime otto gare stagionali della Juventus in Serie A (l'altro è Paulo Dybala, 10 nel 2017/18). Con i due gol di ieri diventano cinque le reti segnati ai sardi, contro nessun club di Serie A ha fatto meglio (cinque anche contro Sampdoria e Lazio)".