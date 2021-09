. Un ritorno romantico, lì dove il calciatore è diventato leggenda, da celebrare con grande enfasi, come è anche giusto che sia. Certo, tornare a Manchester – anche se la sponda è rimasta in dubbio fino all’ultimo – deve avere avuto un peso nella scelta di Ronaldo, soprattutto per i legami costruiti lì, in particolar modo con l’allenatore, che ha avuto per lui un ruolo paterno,. Vittorie, ricordi, legami: tutte cose che hanno portato CR7 a rivestire la maglia dei Red Devils. Queste non sarebbero, però, le uniche motivazioni.– Come riporta Il Sole 24 Ore, ad avere un peso specifico non indifferente nella scelta di Cristiano Ronaldo, ci sarebbe un fattore legato agli sgravi fiscali. Al momento del suo arrivo in Italia, per vestire la maglia della Juventus, grazie alla Flat Tax il campione di Madeira pagava 100 mila euro all’anno sui redditi esteri: quello che proviene da diverse milionarie sponsorizzazioni. In Inghilterra andrà ancora meglio.