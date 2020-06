Lo sappiamo, Cristiano Ronaldo non si arrende facilmente e dopo la sconfitta in finale di Coppa Italia contro il Napoli, è tornato alla carica ed è pronto a ricominciare con i nuovi obiettivi. Adesso l'obiettivo è riconfermarsi in Italia e conquistare lo Scudetto. Ecco le sue parole nel post pubblicato su Instagram: "Mai mollare. Sempre concentrati sul prossimo obiettivo, tutti insieme".