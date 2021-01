Nonostante una partita non giocata al massimo e tanti errori, Cristiano Ronaldo ha deciso la finale di Supercoppa contro il Napoli. Anche in questo caso, CR7 si è dimostrato una macchina da guerra quando si tratta di finali e, grazie a lui, la Juve ha acquisito quell'esperienza e quella sicurezza in più che servono nelle gare secche. A riportare i numeri nelle finali di Cristiano Ronaldo ci ha pensato oggi La Gazzetta dello Sport: "Ronaldo dal 2004 a oggi ha giocato 27 finali (nel conteggio sono state inserite solo quelle in partita unica) e ne ha vinte 20, con la bellezza di 16 reti realizzate".