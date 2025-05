Cristiano Ronaldo lascia l'Al Nassr: 'Capitolo finito', dove può andare ora

Getty Images

Cristiano Ronaldo lascia l'Al Nassr: il saluto

Dove giocherà Ronaldo?

Si chiude un altro capitolo perche da mesi stava pensando di lasciare l'Al Nassr e così sarà. Il fuoriclasse portoghese ha comunicato sui social che lascerà il suo attuale club, con cui era legato contrattualmente fino al 30 giugno 2025."Questo capitolo è finito. La storia? Ancora in fase di scrittura, grato a tutti". Queste le poche ma chiare parole di Ronaldo pubblicate sui social. Un messaggio che però non lascia ad altre interpretazioni. Cristiano Ronaldo quindi è pronto ad andare via dal club saudita dopo due anni e mezzo dal suo arrivo, a gennaio 2023. Ma dove potrà andare ora l'ex Juventus?

Si è parlato molto della possibilità che Ronaldo venga ingaggiato da uno dei club che disputerà il Mondiale per Club negli Stati Uniti. "Cristiano Ronaldo potrebbe scendere in campo al Mondiale per Club con una delle squadre partecipanti. Ci sono trattative in corso con alcune società: se qualcuno fosse interessato a ingaggiarlo... Chissà. C'è questa possibilità, vedremo" aveva dichiarato pochi giorni fa il presidente della FIFA, Gianni Infantino. Da quanto riportato da MARCA, sulle sue tracce ci sarebbero i marocchini del Wydad Casablanca, avversario della Juventus nel girone.